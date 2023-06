Romano Prodi, il dolore per Flavia Franzoni: "Quel suo ultimo sorriso"

16 giugno 2023 a

"Ho visto Flavia sorridere l'ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi, dopo due giorni di pura felicità": Romano Prodi lo ha detto ai funerali della moglie Flavia Franzoni, venuta a mancare martedì scorso durante un cammino lungo il sentiero di San Francesco. La cerimonia, celebrata dal presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, si è svolta in San Giovanni in Monte a Bologna. E a tal proposito l'ex premier ha detto: "Mi scuso se tanti non sono potuti essere con noi qui. Ma Flavia avrebbe voluto avere tutti qui, solo nella sua parrocchia. Le autorità civili ci hanno offerto alternative più spaziose ma Flavia avrebbe voluto venire solo qui, dove è sempre stata con me, Giorgio e Antonio, e gli amatissimi nipoti".

Ricordando la moglie scomparsa, poi, Prodi ha aggiunto: "Non pensate che la nostra vita insieme sia stata fatta solo di scambi intellettuali: abbiamo vissuto insieme cielo e terra, anche terra. Con felicità tra di noi, con gli amici e nelle vacanze con tutta la tribù". Infine un dolce aneddoto su qualche giorno prima della scomparsa: "Proprio alla vigilia della partenza per Assisi, mentre camminavamo come sempre, per le vie di Bologna ci siamo chiesti se dal paradiso si possa eventualmente vedere piazza santo Stefano. Io credo proprio di sì".

All'uscita del feretro dalla chiesa c'è stato un lungo applauso. Con Prodi c'erano figli Giorgio e Antonio, i nipoti e i familiari, ma anche tanti amici e conoscenti. Tra i presenti gli ex premier Mario Draghi, Mario Monti ed Enrico Letta, il sindaco di Bologna Matteo Lepore con la fascia tricolore. Arrivati per l'ultimo saluto anche la segretaria del Pd Elly Schlein, Francesco Profumo, Luigi Abete, Luca Cordero di Montezemolo, Riccardo Levi e Pierluigi Bersani, apparso commosso all'entrata in chiesa. Una grande corona di fiori tricolore è stata inviata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e un'altra dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.