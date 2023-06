Elly Schlein cambia idea: in piazza con Conte, la svolta grillina

17 giugno 2023 a

Un colpo di scena, quello di Elly Schlein, o forse un tragicomico balletto. La segretaria del Pd ha annunciato la sua partecipazione al corteo organizzato a Roma dal Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle contro la precarietà. Non proprio un intervento "organico", ma un semplice "saluto", come viene sottolineato evidentemente con un certo imbarazzo dal Nazareno. Imbarazzo dettato dal fatto che fino a poche ore fa la partecipazione della segretaria democratica era stata esclusa. "Sono molto felice che Elly Schlein oggi sia alla partenza del corteo del M5s perché noi dobbiamo portare la responsabilità della ricostruzione di quel campo, dobbiamo fare quello sforzo", spiega Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Pd alla presentazione della piattaforma "Promessa Democratica", a Bologna. Parole che non stupiscono granché, dal momento che la Bonifoni è di fatto il braccio destro della Schlein e se avesse detto il contrario sarebbe scoppiato un caso clamoroso dentro al partito.

Tuttavia, la retromarcia dell'ex numero 2 della Regione Emilia Romagna, nel centrosinistra, fa rumore. "Non s'era mai visto il leader della sinistra italiana rincorrere così un altro partito, intrupparsi nel corteo di altri sostenendo tesi altrui, rendersi subalterno - incalza via Twitter Enrico Borghi, ex pezzo grosso del Pd fuoriuscito in polemica proprio con il nuovo corso della Schlein e oggi finito nel gruppo di Azione-Italia Viva al Senato -. La mia solidarietà ai riformisti del Pd, che spero prendano atto di questa deriva". Stessi toni tra il finto-preoccupato e il sarcastico da Nicola Danti, esponente di IV, eurodeputato e vicepresidente di Renew Europe (il gruppo guidato da Emmanuel Macron): "Alla fine Elly Schlein si farà vedere al Pride dell'assistenzialismo di Giuseppe Conte. Evidentemente per la segretaria del Pd la promessa di coalizione con il M5s è un debito. Condoglianze al Pd motore del riformismo, la scelta di campo di questi mesi è irreversibile".