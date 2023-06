Giuseppe Conte, altro scandalo: chi fa salire sul suo palco il leader grillino

17 giugno 2023 a

Non ci sarà Beppe Grillo, il fondatore del Movimento Cinque Stelle. Nè quella che dovrebbe essere sua alleata per "battere la destra", Elly Schlein. L’unico che dovrebbe farsi vedere è Nicola Fratoianni; Angelo Bonelli no. Il "Conte Show" che andrà oggi in scena a Roma ne farà a meno nonostante i cinque stelle si raduneranno in nome del fu reddito di cittadinanza e del salario minimo, temi condivisi da tutti. La manifestazione a sostegno dei diritti dei lavoratori #BastaVitePrecarie di oggi precede di una settimana un altro appuntamento importante a Roma che si svolgerà il 24: in quel caso saranno i Sindacati a mobilitarsi contro il governo Meloni. A piazza della Repubblica oggi sono attese 2500 persone provenienti da tutti Italia.

A loro parlerà Moni Ovadia, l’unico vip che salirà sul palco per parlare di guerra, di armi, di pace. Per il resto, solo Giuseppe Conte e il suo popolo. Precari. Acli e Arci. Un percettore del reddito, una guardia giurata con un contratto da fame. E poi, rivela Lorenzo Di Cicco su Repubblica, due voci pescate apposta per rimarcare la concorrenza a Schlein: i ragazzi delle tende alla Sapienza e una militante di Ultima generazione, un mondo con cui la segretaria del Pd vorrebbe dialogare.