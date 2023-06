Marta Fascina, la profezia di Vittorio Sgarbi: il suo ruolo politico

18 giugno 2023 a

Dopo la morte di Silvio Berlusconi ci si interroga su diversi nodi politici: in primis il futuro di Forza Italia. Ma anche il futuro politico di Marta Fascina: cosa ne sarà dell'ultima compagna del Cavaliere? Di sicuro si riparte da quanto visto al Duomo di Milano, quell'uscita mano nella mano di Marta Fascina e Marina Berlusconi, un gesto forse inaspettato ma dal significato ben preciso: le due sono molto vicine, centrali, affiatate.

Marina, però, non ha intenzione di darsi alla politica: nel suo futuro resta l'imprenditoria. Marta Fascina, al contrario, politica continua a farla. Interpellato su di lei, Antonio Tajani ha spiegato: "Marta Fascina è un deputato ed è la compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c'è bisogno di ritagliare spazi formali", ha tagliato corto il coordinatore unico di Forza Italia.

"Che ruolo avrà". Marta Fascina e Forza Italia? Sgarbi ora vuota il sacco

Dunque, il parere di Vittorio Sgarbi, uno che dice sempre quel che pensa e costi quel che costi. "Il ruolo della Fascina - ha spiegato il critico d'arte - è di una compagna che avrà una quota di eredità. Sul piano politico, qualunque pensiero abbia è legato ad una sua dimensione provvisoria perché non riulta che abbia fatto un'attività politica che può continuare in prima persona", ha concluso un sibillino Vittorio Sgarbi, il quale insomma non sembra vedere un chiaro futuro politico per Marta Fascina.