Grillo al corteo M5s: "Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e reagite"

17 giugno 2023 a

a

a

Al corteo di Roma indetto dal Movimento 5 Stelle contro la precarietà è arrivato Beppe Grillo. Una sorpresa, quella del fondatore dei pentastellati, che si è subito trasformata in un boomerang per Giuseppe Conte. L'ex comico infatti ha pronunciato parole fortissime dal palco della manifestazione. "Volete il leader? - ha chiesto - Ma siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza. Mettetevi il passamontagna e andate di notte a fare i lavoretti. Mettete a posto i marciapiedi... Reagite, ca**o, reagite".

Quanto a lui, invece, ha ammesso di essere in difficoltà: "Ho 150 processi, quasi tutti quelli che abbiamo mandato via dal M5s mi hanno denunciato. È la mia terza vita, ma mi reincarnerò per la quarta. Infatti mi sono lasciato tutto a me...". Poi si è congedato da Conte con ironia: "Avete dei progetti meravigliosi- dice ai militanti in piazza - mandateli a Conte, prima o poi li capirà. Ci vuole il suo tempo, ma li capirà. Abbiamo preso uno che viene dall'università al posto mio che mandavo tutti affa***o. Ma vaff***lo!".

Poco prima Grillo si è soffermato sul lavoro definendolo "un incantesimo". Per lui "bisogna disincantarlo proteggendo i lavoratori e le persone perché presto ci sarà una 'pandemia' che farà centinaia di milioni di disoccupati: l'industria che oggi assume un ingegnere italiano lo licenzierà per assumerne uno cinese o indiano, e noi non ce ne stiamo accorgendo".