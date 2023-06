Beppe Grillo, Guido Crosetto: "Ecco cosa merita il comico grillino"

18 giugno 2023 a

a

a

Con le sue provocazioni in piazza Beppe Grillo è riuscito a infliggere un colpo durissimo al Pd, che è esploso dopo che il garante del Movimento 5 Stelle ha inneggiato alle “brigate del reddito” e invitato alla rivolta, sotto gli occhi di Giuseppe Conte e Elly Schlein. La segretaria dem aveva abbracciato il leader grillino e aperto la strada a un percorso comune, che Grillo ha ben pensato di rovinare in men che non si dica.

Alessio D’Amato si è dimesso dall’assemblea nazionale del Pd, mentre nel partito il malumore aumenta anche per il silenzio della Schlein su Grillo, che ha rilanciato sui social mostrando una persona con passamontagna e t-shirt del M5s. “Si inventa brigate e passamontagna per guadagnarsi il ‘vitalizio’ di partito: merita solo indifferenza”, ha scritto su Twitter il ministro Guido Crosetto. “Era scomparso - ha aggiunto - fuori dai radar. Ha poco da dire e di nulla gli importa”.

Dopo le dichiarazioni sulle “brigate del reddito”, secondo Crosetto al fondatore del M5s non resta che “tornare a casa in Sardegna a lasciarci a commentare. Merita solo indifferenza e non fa nemmeno più ridere”. Anzi al Pd fa piangere, dato che ha messo ulteriormente in difficoltà la Schlein, il cui silenzio sulla vicenda fa davvero molto rumore.