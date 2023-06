Forza Italia, "ruoli per i figli di Berlusconi?": verso la svolta azzurra

18 giugno 2023 a

Antonio Tajani si appresta a diventare presidente di Forza Italia, dopo 30 anni in cui tale definizione è appartenuta unicamente a Silvio Berlusconi. Dopo la sua morte in tanti si chiedono se almeno uno dei figli seguirà le orme del padre in politica: “Saranno loro a decidere - ha dichiarato Tajani al Corriere della Sera - al momento Marina è stata molto chiara. Ci sono accanto, ci incoraggiano, ci danno sostegno, nel ‘rispetto dei diversi ruoli’”.

Il futuro presidente di Forza Italia ha parlato anche di Marta Fascina: “Lei farà quello che vorrà fare, in questi giorni così dolorosi non mi sono nemmeno permesso di disturbarla. Lei è stata la compagna di vita di Berlusconi. Ripeto, deciderà lei cosa fare. Ora quello che conta è lavorare tutti insieme, uniti. Non bisognerà disperdere il consenso che ci sta arrivando sull’onda emotiva della grandezza della figura di Berlusconi, gli organigrammi contano poco”. A proposito dell’eventuale candidatura di Paolo Berlusconi a Monza: “Non ne abbiamo parlato, davvero. Mancano tre mesi”.

Inoltre Tajani ha assicurato di non provare alcun timore dinanzi all’ipotesi di Forza Italia nuovo terreno di caccia di altri partiti: “Siamo saldamente nella maggioranza, in crescita nei sondaggi, abbiamo ottimi rapporti con Lega e FdI: ma perché la gente dovrebbe scappare? Per andare dove?Semmai possiamo essere noi un polo d’attrazione di profili liberali, cattolici, di intellettuali, come fece Berlusconi nell’epoca dei ‘professori’”.