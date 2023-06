Luigi Bisignani, "chi prende il posto di Berlusconi al Senato": i quattro nomi

18 giugno 2023 a

Come ogni domenica, ecco le indiscrezioni di Luigi Bisignani nel suo intervento su Il Tempo. L'uomo che sussurra ai potenti guarda al dopo-Cav: e ora, che succede? Chi prenderà il posto di Silvio Berlusconi in Senato alle imminenti suppletive a Monza? Secondo Bisignani, ci sono quattro anni da giocare. I primi due sono in famiglia: Paolo o Marina Berlusconi.

Ma il fratello e la primogenita, per diverse ragioni, vorrebbero stare ben lontani dalla politica, così come aveva sempre loro consigliato Silvio. Bisignani indugia sul legame strettissimo tra Paolo e il Cav, negli ultimi anni ancor più stretto. Poi spiega le ragioni che spingerebbero Marina a restar fuori dalla politica.

Dunque, restano altri due nomi sul piatto. Il primo è quello di Gianni Letta, lo storico consigliere, il compagno di una vita e "l'infaticabile amico che l’ha condotto per mano nelle Istituzioni con un raro senso dello Stato, come riconosciuto da tutti", ricorda l'uomo che sussurra ai potenti. Per Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sarebbe di fatto un esordio per quel che riguarda la politica parlamentare: ha sempre manovrato dalle sacre stanze, mai dal Parlamento.

Infine il quarto e ultimo nome, quello probabilmente più sorprendente: Fedele Confalonieri, l'altro fedelissimo. Anche per lui sarebbe un esordio in Parlamento, "con la sua bonomia e autorevolezza è stato, per anni, un presidio fondamentale a difesa delle sue aziende", ricorda Bisignani. Insomma, non ci resta che aspettare: il candidato del centrodestra, secondo Bisignani, sarà uno di questi quattro. Scenari in ogni caso suggestivi.