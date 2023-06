Matteo Salvini: "Alzare il limite di velocità, ecco dove"

20 giugno 2023 a

Matteo Salvini sta pensando di alzare i limiti di velocità. "Sono convinto che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura cinque corsie, un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari come negli altri Paesi europei possa essere preso in considerazione", spiega il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, intervistato oggi 20 giugno a Radio 24.

Sulle infrastrutture, aggiunge il leader della Lega, "stiamo correndo, i progetti ci sono e i finanziamenti pure", anche se poi "ci sono quelli del 'No'", ma si punta a "sconfiggere i professionisti del 'No'". Per esempio, prosegue Matteo Salvini, per la costruzione della Tav Torino-Lione "non prendo neanche in considerazione che la Francia si rimangi la parola e venga meno all’impegno preso con l’Italia e l’Europa. Mi auguro che in Francia non si fermino e tornino indietro".

Eppoi, "se tutto va come da tabella di marcia, l’estate prossima potremo fare il collegamento dal primo cantiere atteso da 50 anni", annuncia il vicepremier leghista parlando del Ponte sullo Stretto di Messina. Che, sull’ipotesi di dedicarlo a Silvio Berlusconi, ha risposto: "A me interessa farlo, a Silvio mi lega un affetto particolar e il ponte era sicuramente una della sue intuizioni, di cui era un convinto sostenitore come la maggioranza degli italiani".