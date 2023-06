Elly Schlein, Matteo Renzi la umilia con una foto in prima pagina

20 giugno 2023 a

Elly Schlein è sempre più nella bufera. Una serie di errori che sta pagando a caro prezzo e che mettono a forte rischio la sua permanenza al timone del Pd. L'ultimo strafalcione, in ordine di tempo, riguarda la partecipazione alla piazza M5s e l'assenza di una presa di posizione sulle parole vergognose di Beppe Grillo che di fatto ha aizzato la piazza chiedendo la formazione delle "brigate di cittadinanza" con tanto di passamontagna.

La direzione dem di ieri è stata poi l'ennesimo flop con una Schlein che non si è presa le responsabilità per il flop al voto delle amministrative scaricando, come sempre, il tutto sugli altri. Insomma la Schlein sta diventando una vera e propria palla al piede di questo Pd che credeva in un profondo rinnovamento e che invece deve fare i conti con una serie sconfinata di gaffe.

E così, Matteo Renzi, in prima pagina sul Riformista le dedica un fotone con un titolo che descrive davvero bene il momento che sta attraversando la Schlein: "PsicoDramma", giocando con le iniziali del Partito Democratico e con la foto della Schlein che ne mostra il viso ormai provato dall'imbarazzo per le sue uscite davanti ai suoi stessi dirigenti dem. Un colpo basso quello di Renzi sulla Schlein che svela anche l'antico livore del segretario di Italia Viva per il Pd.