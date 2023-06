Marta Fascina, il suo futuro in Forza Italia? Indiscrezioni dal cuore azzurro

20 giugno 2023 a

a

a

Quale ruolo avrà Marta Fascina all’interno di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi? Se lo chiedono in tanti, ma non è ancora il tempo delle risposte, dato che il dolore per la perdita del Cavaliere è molto forte. Intervistato da Il Giornale, l’onorevole Tullio Ferrante ha parlato della Fascina nei seguenti termini: “La donna che ha amato e accompagnato il presidente Berlusconi sino al suo ultimo respiro, colei che è la depositaria del volere e dei sogni del Presidente, sceglierà liberamente il ruolo che vorrà assumere”.

"Forza Italia, ecco il piano": Licia Ronzulli svela chi prenderà il posto del Cav

"È una parlamentare alla seconda legislatura - ha aggiunto - ha capacità e sensibilità politica, titoli e legittimazione per assolvere a qualsiasi incarico”. Inoltre in questi giorni si fa un gran parlare di un eventuale coinvolgimento più o meno diretto dei figli del Cavaliere in Forza Italia: “La famiglia Berlusconi ha manifestato tutto il suo affetto per il partito, deciderà liberamente se e come impegnarsi”. Insomma, non è ancora il momento per certi discorsi.

Testamento Berlusconi, slitta tutto: quando lo aprono (e soprattutto perché)

Ferrante ha però le idee chiare sul futuro di Forza Italia: “Penso che se vogliamo realmente onorare la memoria di un leader visionario e di un illuminato statista, non possiamo che andare avanti con la sua creatura politica. Il che significa procedere a realizzare i suoi programmi, le sue idee, i suoi valori. Attuare la rivoluzione liberale che ha segnato la sua discesa in campo. Faremmo un grave torto a lui ed a chi ha creduto in lui in questi 30 anni se decidessimo di smobilitare”.