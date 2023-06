Evasione fiscale, Salvini: "Non complico la vita a tutti", schiaffo alla sinistra

21 giugno 2023 a

a

a

"Non complico la vita a tutti perché qualcuno evade": Matteo Salvini lo ha detto all'assemblea dell'Ance parlando della necessità di avere fiducia negli imprenditori. "Siccome c'è uno che passa col rosso, complico la vita a tutti gli automobilisti. Siccome c'è uno che evade il fisco, non è uno, sono alcune migliaia, complico la vita a tutti gli imprenditori nei rapporti con il fisco", ha poi aggiunto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Secondo il leader della Lega, inoltre, sarebbe assurdo il fatto che le imprese chiudano per crediti e non debiti: "È indegno che ad oggi noi sui fondi per l'incremento dei prezzi dal secondo semestre 2021 al primo 2022 su 651 milioni di euro disponibili, ne abbiamo saldati 262. Non è possibile che un'azienda chiuda per crediti e non per debiti". E ancora: "Nel decreto assunzioni di prossima pubblicazione, abbiamo messo l'autocertificazione sui rimborsi del caro-materiale per liquidare nell'arco di pochi mesi quello che da qualche anno aspetto con rigorosi controlli a campione".

Infine, riferendosi al codice della strada, ha aggiunto: "Nel codice abbiamo messo l'educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzione pesante per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita della patente per i recidivi, che uccidono, ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi. Io mi fido però, però...".