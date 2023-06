M5s, Ricciardi peggio di Beppe Grillo: come si presenta in radio

23 giugno 2023 a

Ci scherza su Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 stelle. Il passamontagna di Grillo? "Io il passamontagna l’ho messo per andare a sciare...", ironizza il grillino ospite a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, commentando così le polemiche seguite alle parole del garante dei Cinque stelle Beppe Grillo sulle ’brigate di Cittadinanza" con il "passamontagna".

Riccardo Ricciardi ha poi accettato la proposta provocatoria del conduttore di indossare in diretta su Rai Radio1 l’ormai celebre passamontagna, criticando gli atteggiamenti del Pd rispetto a quello che è diventato un caso. "In questo Paese una cosa che non cambierà mai è la gente che non capisce Grillo: la battuta l’avete sentita no? Loro non aspettavano altro per attaccare e fare la loro partita interna al Pd. C’è gente che si è dimessa per questa battuta, io trovo assurde queste polemiche".

Pina Picierno, vicepresidente del Partito democratico al Parlamento europeo, ha definito quelle di Grillo delle farneticazioni. "Se lo dice Pina Picierno...", ha chiosato Ricciardi. Peccato che lo stesso Grillo dopo la bufera aveva detto: "Per favore fermatevi. Era una boutade. Ma è possibile che prendete tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po'". E ancora: "Mi hanno detto di aver avvistato di notte un pensionato di 74 anni mentre aggiustava con un passamontagna sei tombini o un albanese che metteva a posto otto marciapiedi con il passamontagna. Il governo deve reagire e fare una legge che abolisca l’uso d’ufficio e mettere l’abuso di lavori socialmente utili", aveva proseguito Grillo. "Finitela, siate coerenti con voi stessi e con la politica. Uscite e applaudite la città. Smettetela perchè sennò scoppia davvero un casino ottimale".