Sondaggio Youtrend, botto-Forza Italia dopo la morte del Cav? Sì, ma...

Sull'onda emotiva per la morte di Silvio Berlusconi, come era prevedibile, nella Supermedia Agi/Youtrend di oggi 22 giugno, Forza Italia è l'unico partito che guadagna consensi nelle intenzioni di voto degli italiani, superando addirittura la Lega e salendo così all'8,8 per cento. A perdere terreno sono, in misura simile, praticamente tutti gli altri partiti: quelli di centrodestra (-0,7 per cento complessivamente), ma anche il Movimento 5 Stelle (-0,4 per cento), e poi ancora Azione e Italia Viva (-0,3 per cento per entrambi), mentre il calo del Partito democratico è un po' più contenuto (-0,2 per cento).

Da rilevare come il botto di Forza Italia, "sia stato rilevato in particolare dai sondaggi effettuati nei giorni immediatamente successivi alla morte di Berlusconi, mentre quelli più recenti segnano variazioni molto inferiori, il che sembrerebbe suggerire che questo rimbalzo possa essere di breve durata". Insomma, il dato sarebbe falsato dall'emotività degli elettori ancora scossi per la scomparsa del Cavaliere.

Ma vediamo nel dettaglio la supermedia dei partiti. Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 28,8 per cento (-0,3), seguito dal Pd, ora al 20,4 per cento (-0,2) e dal M5S al 15,5 per cento (-0,4). Come detto Forza Italia sale all'8,8 (più 1,8), la Lega cala all'8,6 (-0,3), Azione scende al 3,5 e Italia Viva al 2,7. In questo scenario il centrodestra si attesta al 47,2 per cento (+1,1), il centrosinistra al 25,9 per cento (+0,1), il M5S al 15,5 (-0,4) e il Terzo Polo al 6,2 per cento (-0,6)