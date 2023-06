Elly Schlein e l'incontro per un caffè al bar con Conte: la risposta che gela il Pd

22 giugno 2023 a

L'alleanza tra Pd e M5s alle Regionali potrebbe segnare l'avvio di un percorso. Giuseppe Conte non chiude la porta, ma non si spinge molto oltre. Dopo l'incontro intorno per un caffè al bar con Elly Schlein e Nicola Fratoianni, dopo l'incontro di sabato a Roma alla manifestazione sul lavoro, il leader M5s fa il punto sullo stato dei rapporti con il Pd. "Ci siamo incrociati perché coinvolti in questo progetto che vede candidato il nostro sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Mi ha fatto piacere unire le forze progressiste attorno alla sua figura".

Alla domanda se ci saranno altri progetti tra i due partiti, Conte ha detto che "noi costruiamo progetti concreti e sostenibili. Laddove vi saranno le premesse, ci saremo". Insomma, questo caffè tra il leader Cinque Stelle e la segretaria del Pd, Elly Schlein, non apre le porte a una alleanza strutturata tra i grillini e i dem.

Nel presunto campo largo progressista c'è ancora tanta confusione e di fatto sia la Schlein che Conte non trovano il coraggio di siglare un accordo di alleanza. La Schlein si è consegnata, qualche giorno fa, nelle braccia di Conte partecipando alla manifestazione grillina, ma a quanto pare il pentastellato non ha intenzione, per il momento di siglare unìalleanza di ferro con il Pd.