Elly Schlein, Alessandro Sallusti: il prototipo della leader perdente

Se va da sola perde, se si allea ai Cinque Stelle perde uguale. Elly Schlein è il prototipo del leader perdente, ampia rassegna stampa ma pochi elettori. Ieri altro giro e altro disastro: il Centrodestra ha vinto a mani basse pure le elezioni regionali del Molise nonostante la segretaria del Pd e il suo compare Giuseppe Conte si fossero impegnati non poco per provare a imporsi in almeno una competizione elettorale.

L’annuncio della Schlein dei giorni scorsi di voler incendiare l’estate italiana con una lotta senza quartiere al governo di Giorgia Meloni, in tandem con la Cgil, non ha scaldato neppure i suoi. La sinistra ha le polveri bagnate e gli italiani se ne sono accorti non da oggi.

Quello che non si capisce - detto che giustamente l’opposizione deve opporsi - è perché mai la gente dovrebbe scendere in piazza con i forconi quando il governo, solo nelle ultime settimane, ha messo più soldi nelle buste paga dei lavoratori abbassando il cuneo fiscale, annunciato una tredicesima più pesante e da oggi aumentato pure le pensioni con tanto di arretrati. Intendiamoci, nulla di miracoloso ma passetto dopo passetto si sta provando a invertire la rotta con buona pace di gufi e sciacalli.

La Lega mette il turbo: di quanto cresce in una settimana, il sondaggio di Mentana

È chiaro che non sono affari miei, ma se il Pd e i Cinque Stelle frequentassero un po’ meno i gay pride e un po’ di più le botteghe artigiane, se invece di braccare la Santanchè rincorressero anche loro gli scippatori e i ladri che popolano metropolitane e bus, se insomma provassero una volta a risolvere i problemi reali, non dico tanto ma forse la partita con il Centrodestra si potrebbe un giorno o l’altro riaprire. L’encefalogramma piatto dei giallorossi è simile a quello dei loro mentori- giornalisti, scrittori e umanità varia - che ancora non si sono ripresi dal trauma cranico delle elezioni Politiche. La scorsa settimana, per fare un esempio, Marco Travaglio in Conte scrisse un fondo per negare di sentirsi orfano di Berlusconi: da allora sul Cavaliere ha pubblicato un inserto speciale e una media di due pagine al giorno.

Signori, dovete farvene una ragione: anche se il suo fantasma vi perseguita, Silvio Berlusconi è morto, quelli vivi sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Talmente vivi e in salute che vi stanno facendo ballare la samba.