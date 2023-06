Sondaggio Mentana, la Lega mette il turbo: di quanto cresce in una settimana

26 giugno 2023 a

E' di nuovo tempo di sondaggi al TgLa7 di Enrico Mentana. Uno dei dati che emerge dalla rilevazione eseguita da Swg questa settimana riguarda la crescita della Lega di Matteo Salvini, che rispetto al 19 giugno scorso registra un +0,2 arrivando così al 9,3%, davanti a Forza Italia.

Per quanto riguarda gli altri partiti, al primo posto c'è saldamente Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 28,6%. Continua ad attirare consensi, dunque, il partito della premier, nonostante una lieve flessione (-0,3). Al secondo posto il Pd di Elly Schlein, che perde lo 0,2 e scende al 20,3%. A seguire il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che guadagna un po' di terreno ai danni dei dem: con un +0,3 si porta infatti al 16,3%. A seguire il Carroccio in salita e poi gli azzurri guidati per il momento da Antonio Tajani: con un -0,1 si attestano ora al 7,1%.

In fondo alla classifica troviamo invece Azione di Carlo Calenda che perde lo 0,2 e scende quindi al 3,5%; poi Verdi e sinistra che con un +0,1 si porta al 3,3; a seguire Italia viva di Matteo Renzi che sale dello 0,2 e arriva al 3,1. Infine ci sono +Europa al 2,3 (-0,2); Per l'Italia con Paragone al 2,1 (-0,1); Unione popolare all'1,7 (+0,2).