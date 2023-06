Figliuolo commissario in Emilia Romagna, Bonaccini ko: conferme dalle sacre stanze

27 giugno 2023 a

Pare sia fatta sul commissario straordinario per la ricostruzione dell'Emilia Romagna dopo l'alluvione di maggio. La decisione del governo, che verrà formalizzata più tardi in Consiglio dei ministri, non sarebbe ricaduta sul governatore Stefano Bonaccini ma sul generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Questo quanto anticipato da Affariitaliani. L'esecutivo, insomma, avrebbe puntato alla fine su una scelta tecnica e non politica che avrebbe messo d'accordo tutti i partiti della maggioranza.

Pare, però, che fino all'ultimo la maggioranza abbia trattato, non senza frizioni, su una rosa di nomi. Fra questi in pole ci sarebbe stato Guido Bertolaso, assessore al Welfare della regione Lombardia e già commissario per la ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo. Niente da fare invece per il presidente dell'Emilia-Romagna e del Pd Stefano Bonaccini. In ogni caso, non sono tardati ad arrivare commenti dall'opposizione. "Bertolaso e Figliuolo sono persone con competenze straordinarie, che hanno e avranno la mia stima. Ma è davvero incomprensibile perché il governo non attribuisca a Stefano Bonaccini il ruolo di commissario in Emilia-Romagna, sia all'emergenza che alla ricostruzione. È chiaro che ci sono scelte politiche dietro questa decisione", ha detto a Tagadà su La7 la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita.