Meloni, il siluro in Aula sui 5S: "In tv ho sentito parole che fanno strage di democrazia"

Giorgia Meloni replica alla Camera durante le dichiarazioni in vista del Consiglio Europeo. Il premier ha ascoltato tutti gli interventi, soprattutto quelli velenosi delle opposizioni. E l'intervento dei Cinque Stelle è stato particolarmente duro perché ha contestato la linea del governo sulla guerra in Ucraina.

Come è noto l'esecutivo del centrodestra è allineato alle posizioni della Nato e sostiene senza se e senza ma Zelensky e l'Ucraina contro l'invasione della Russia. Ma i 5 Stelle hanno messo nel mirino proprio questa linea che l'Italia ha assunto.

La replica della Meloni non si fa attendere e con tono duro, il premier risponde per le rime proprio ai Cinque Stelle: "L'altra sera ho visto in tv il prfessor De Masi, tanto caro ai Cinque Stelle che diceva 'meglio vivere sotto una dittatura che moire'. Ecco con questa frase ha seppellito secoli di storia, di libertà e di democrazia. E con questa parola si fa strage di queli valori costruiti nella democrazia per cui combattevano Falcone e Borsellino contro le mafie. Io non credo sia meglio vivere sotto una dittatura e questa è la grande differenza tra quello che sta facendo questo governo e quello che proponete voi...". Un lungo applauso ha accompagnato la fine dell'intervento della Meloni.