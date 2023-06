Daniela Santanchè, la sparata del Pd: "Sfiduciata dal governo":

28 giugno 2023 a

a

a

Il governo si impegna "a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in maniera fraudolenta" della Cassa integrazione Covid. Questo per un parere favorevole dato dall'esecutivo a un ordine del giorno del Pd al decreto lavoro nel quale veniva esplicitamente citato il caso "Visibilia Editore, società quotata in Borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla Senatrice Santanchè".

Insomma, il governo Meloni si impegna a fare massima chiarezza sul caso che sta toccando Daniela Santanchè, vicenda aperta dall'inchiesta di Report, il programma di Rai 3. E tanto è bastato a scatenare il Pd, che parla di "ministro sfiduciato". E il ministro è ovviamente la pitonessa. "La ministra Santanché scappa dalla Camera ma intanto maggioranza e governo la scaricano in tempo zero votando il nostro odg su Visibilia e cassa integrazione. A sfiduciare la ministra ci hanno già pensato loro", spara ad alzo zero su Twitter Chiara Braga, capogruppo del Pd. Dello stesso tenore i commenti dei grillini: "Ormai non si contano più le chiare prese di distanza di parlamentari di maggioranza nei confronti di Daniela Santanchè", scrivono in una nota i senatori grillini.

"Occhio all'incidente". Ghisleri avverte Meloni: l'insidia più grande per il premier

A stretto giro di posta, fonti di governo hanno precisato che "il parere favorevole sull'ordine del giorno al decreto Lavoro presentato oggi alla Camera dall'onorevole Gribaudo si riferisce al merito del dispositivo, che impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo inappropriato della cassa straordinaria Covid. Le premesse dell'ordine del giorno sono chiaramente strumentali, riportano comunque come fatto storico notizie di stampa già smentite dalla diretta interessata ed è pacifico che non venga espresso alcun giudizio negativo sull'operato del ministro del Turismo Santanchè, nei confronti del quale il governo conferma la massima fiducia", concludono le fonti. Insomma, nessun caso. Ma le opposizioni tirano dritto con la loro versione dei fatti.