Mes, clamoroso alla Camera: "Tutti assenti", caos in commissione

La strategia della maggioranza in merito al Mes prosegue come da schema. Oggi i partiti che sostengono il governo Meloni non si sono presentati e la commissione Esteri della Camera ha approvato il mandato al relatore al ddl di ratifica. Il viceministro Edmondo Cirielli, si è rimesso alla decisione della Commissione. La maggioranza non ha preso parte ai lavori della commissione, come aveva fatto la scorsa settimana rimesso alla commissione la votazione. Il testo sarà in aula domani alle 9.30 e probabilmente andrà in scena lo stesso copione: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non parteciperanno alla discussione.

L'orientamento sarebbe quello di motivare solo la propria posizione - potrebbe farlo un rappresentante a nome di tutta la coalizione - ma senza intervenire nel merito della questione. Poi nella riunione della prossima settimana prossima a Montecitorio si chiederà il rinvio del voto. "Sine die", azzarda una fonte parlamentare della Lega. In realtà potrebbe essere indicato un termine che potrebbe essere quello di fine anno. Non settembre. E lasciare a chi sostiene che il Mes è utile all'Italia il compito di spiegarlo ai cittadini.