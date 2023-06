Silvio Berlusconi, Adriano Galliani in corsa per il seggio al Senato

30 giugno 2023 a

Sarà Adriano Galliani il candidato alle elezioni suppletive del Senato per il seggio di Monza lasciato vacante da Silvio Berlusconi. Glielo ha chiesto la famiglia del suo migliore amico e lui, anche questa volta, si metterà a disposizione. "Il gabinetto di famiglia ha già deciso che il candidato sarà lui, che per i figli è come uno zio", rivela il Corriere citando una fonte qualificata del mondo berlusconiano. Per ora non c'è l'ufficialità, ma Alessandro Cattaneo dà per certa la scelta: "Galliani è stato una delle persone più vicine al presidente Berlusconi. Tornerà in Parlamento e porterà il suo contributo di valori liberali, legati alla storia di FI".

Del resto Galliani ha vissuto in simbiosi con Berlusconi fino alla fine. Dal San Raffaele di Milano il Cavaliere chiedeva del Monza, chiamava l’amico Adriano per avere informazioni sul rendimento dei giocatori, sulla campagna acquisti. "Adriano deve tutto a Silvio", sottolinea la fonte al Corsera, "ma anche Silvio non avrebbe vinto quello che ha vinto con il Milan e il Monza senza un Galliani al suo fianco". Ed è per queste ragioni - e tante altre - se proprio a lui i figli di Berlusconi, Marta Fascina e i vertici di FI hanno detto "adesso tocca a te". "Obbedisco", ha risposto come sempre Galliani quando la famiglia del suo migliore amico gli ha chiesto di spendersi in prima persona, per le aziende, per il Milan e infine per il Monza.