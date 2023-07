Elly Schlein, Vincenzo De Luca fa saltare il suo tour? "Rischio incrocio"

02 luglio 2023 a

Che il tour in vista dell'Europee abbia inizio. Prima tappa dell'"estate militante" di Elly Schlein è Ventotene e si concluderà come da tradizione a fine estate alla Festa nazionale dell’Unità, in programma a Ravenna. Nel frattempo per il Pd si prospettano varie iniziative. Tra queste però alcune potrebbero essere cancellate dal calendario. Il motivo? Cause di forza maggiore, come - riporta Il Corriere della Sera - la convention di metà luglio a Napoli sull’autonomia differenziata, dove la presenza del governatore Vincenzo De Luca rischia di generare un cortocircuito politico-mediatico difficile da gestire.

Che tra i due non scorra buon sangue non è una novità. Prima la decisione della leader dem di declassare il figlio di De Luca da vicepresidente del gruppo Pd a segretario, poi gli attacchi del governatore campano alla neo segretaria. L'ultimo è arrivato dopo l'ennesima batosta alle urne. "Qualche giorno fa - ha tuonato De Luca suo social - c’è stata un’altra tornata elettorale, in Molise, che ha registrato un altro ennesimo, travolgente successo del centro sinistra e del famoso ‘campo largo’".

Da qui la stoccata: "Io direi in particolare ai dirigenti, ai vertici attuali del Partito Democratico, di mettersi comodi a questo punto. C’è sempre un altro 10% di voti residui da perdere. Mettetevi comodi. D’altra parte la segretaria in carica ha avvertito tutti che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Nessuno si aspettava pranzi di gala per la verità. Ma almeno un tramezzino elettorale, un mezzo spuntino… Niente. Ridotti alla fame elettorale".