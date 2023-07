Giorgia Meloni rivoluzione FdI? "Nuove nomine in arrivo"

02 luglio 2023 a

Fratelli d'Italia si prepara alle Europee 2024. Ed ecco che il partito guidato da Giorgia Meloni si rinnova. L'ipotesi di un congresso nel 2024 "non è un'esigenza, nessuno ha proposto un cambio di linea - tiene a precisare Giovanni Donzelli -. Poi, se qualcuno pensa di essere più bravo di Giorgia, si faccia avanti". Raggiunto dall'Adnkronos il responsabile dell'organizzazione di Fdi si dice soddisfatto per come si è conclusa 'Fenix', la kermesse dei giovani meloniani: "I ragazzi sono stati bravissimi, 'Fenix' è stata una manifestazione perfettamente riuscita, che ha costretto anche il mainstream a raccontare una gioventù diversa da quella che si vuole descrivere. Abbiamo visto oltre mille ragazzi, volontari, discutere di politica senza creare disordine, parlare di ambiente senza imbrattare monumenti. Esiste una meglio gioventù che cercano di non raccontare ma che, di fatto, è la maggioranza nel paese".

Di pari passo, però, prosegue la riorganizzazione del partito. Tra le new entry di peso c'è Arianna Meloni, sorella della premier, a cui - come ricordato oggi dal 'Corriere della Sera - sarà presto affidata la responsabilità del tesseramento di Fdi. Nulla ancora di ufficiale, precisa Donzelli aggiungendo che "l'organigramma per ora non è pubblico, a giorni sarà pronto. Le caselle devono essere ancora riempite".

Una cosa è certa, Donzelli non è affatto preoccupato della vociferata divisione di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi. "Se dovessimo stare ai retroscena - tuona in conclusione -, non sarebbe nemmeno dovuto nascere il governo. Forza Italia mi sembra stia confermando egregiamente la propria forza e la propria volontà di proseguire col percorso creato da Berlusconi. Se qualcuno sperava in una crisi della maggioranza rimarrà deluso anche questa volta".