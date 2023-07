Tajani, la replica a Salvini: "Con lui sì, ma con gli altri è impossibile"

03 luglio 2023 a

a

a

Antonio Tajani replica alla proposta di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha avanzato un patto del centrodestra in vista delle Europee, con uno sguardo rivolto anche ai nazionalisti di Marine Le Pen. E sarebbero proprio questi ultimi a intralciare l'iniziativa. Almeno per il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che, ad Agorà Estate, ha detto chiaro e tondo: "Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con AFD e con il partito della signora Le Pen. Io personalmente ho dato vita quando sono stato eletto presidente del Parlamento europeo a un accordo tra Conservatori, Popolari e Liberali".

Ecco, "quello è l'accordo, secondo me, sul quale puntare. La lega è cosa ben diversa, nessun problema, anzi, saremo lieti di avere la Lega parte di una maggioranza, ma senza Le Pen e senza AFD". D'altronde, sempre su Rai 3, il presidente degli azzurri ha parlato del partito come di "una grande forza moderata, una grande forza che occupa il centro della politica italiana e ha un ruolo importante da svolgere visto che il Pd si sta spostando sempre più a sinistra".

Per Tajani "ci sono tanti ex democristiani, tanti ex socialisti che non vogliono seguire il percorso di un'alleanza Pd-5S e guardano al centro. Forza Italia vuole essere punto di riferimento anche di questi italiani delusi dal centro del centrosinistra, perché ormai il centro del centrosinistra non esiste più, c'è solo la sinistra. Siamo noi attrattivi". Di più, perché secondo le sue informazioni a breve assisteremo a nuovi ingressi.