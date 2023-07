Testamento Berlusconi, Confalonieri rompe il silenzio: cosa accadrà

03 luglio 2023 a

C’è grande attesa per l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Soprattutto c’è curiosità nello scoprire se le ultime volontà del Cavaliere riserveranno sorprese nella distribuzione della sua enorme eredità. A margine dell’assemblea di Assolombarda Fedele Confalonieri ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul testamento: “Escluderei qualsiasi ripercussione in famiglia e sull’assetto delle aziende controllate o partecipate da Fininvest”.

Lo storico sodale di Berlusconi, nonché presidente di Mfe-Mediaset, non crede quindi che il testamento contenga disposizioni clamorose. Inoltre non si è sbilanciato sull’apertura: “Non c’è una data, penso si vada alla prossima settimana. Non credo che ci saranno sorprese”. Fatto sta che la curiosità è tanta riguardo a come verrà redistribuita l’eredità del Cavaliere, che è venuto a mancare quasi un mese fa. Il dolore è ancora vivo nei familiari e nelle persone che più gli sono state vicine nella sua vita, a partire dai più stretti collaboratori.

L’apertura del testamento è comunque imminente, dopo che giovedì scorso l’assemblea Fininvest ha approvato il primo bilancio post-mortem. Inoltre martedì prossimo è in programma la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, altro impegno cruciale per il gruppo: la sensazione è che superati questi due momenti importanti nulla più rimanderà la lettura del testamento depositato nello studio del notaio Attilio Roveda.