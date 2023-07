Berlusconi, sorprese nel testamento? "Possibili modifiche durante i ricoveri"

01 luglio 2023 a





Ancora nessuna novità sulla data dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Indiscrezioni danno come possibile i primi giorni di luglio, ma al momento non ci sono conferme. A maggior ragione considerato che potrebbero esserci sorprese. Tra i molti legali che assistono i figli - si legge sul Mattino - qualche timore che "nei ricoveri al San Raffaele Berlusconi possa aver apportato qualche modifica al suo testamento" c'è.

Intanto, in attesa del testamento i figli del Cav sistemano gli affari di famiglia. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di una cessione della società calcistica del Monza, per il quale si sarebbero svolti colloqui per la possibile vendita a Vaghelis Marinakis. L'imprenditore greco è già proprietario della squadra ateniese dell'Olympiacos e ora sarebbe interessato alla squadra milanese.

Anche questa notizia però è solo un'indiscrezione alla quale si aggiunge un dettaglio non da poco: la forte indicazione su Adriano Galliani, oggi numero uno della società brianzola e componente del Cda della holding di famiglia, a candidato del centrodestra per il seggio di Monza al Senato. Quest'ultimo è infatti rimasto vacante dopo la morte del fondatore di Forza Italia. Le elezioni suppletive si terranno in ottobre, dunque non resta che aspettare.