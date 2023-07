Sondaggio Mentana, due sprint ribaltano i giochi: il pizzino alla Schlein

03 luglio 2023 a

a

a

Il sondaggio Swg di Enrico Mentana a Tg La7 fornisce nuove chiavi di lettura su quello che accade nella politica di casa nostra. Il partito di Giorgia Meloni resta stabile in prima posizione seguito dal Pd di Elly Schlein. Invariato il dato del Movimento Cinque Stelle che mantiene la terza posizione. Ma alle spalle del terzetto di testa c'è la grande risalita della Lega di Matteo Salvini e di Forza Italia. Un punto importante che sottolinea l'ottimo stato di salute del centrodestra soprattutto dopo le vittorie alle amministrative e alle regionali in Molise. Nel dettaglio Fratelli d'Italia è al 28,3 per cento con una leggera flessione dello 0,3.

Il Pd invece è al 20,1 con un calo lieve dello 0,2 per cento. Poi c'è il Movimento 5 Stelle stabile al 16,3 per cento. La Lega di Salvini sale al 9,6 per cento e Forza Italia adesso è al 7,5 per cento. Calenda con Azione è al 3,7 per cento mentre Verdi e Sinistra sono al 3,3 per cento.

"Si sta riducendo": il sondaggio che ribalta i giochi, chi sprofonda giorno dopo giorno

Al 3 per cento tondo invece Italia Viva di Matteo Renzi.Chiude +Europa di Emma Bonino al 2,6 per cento. Ma oltre al sondaggio sui partiti, Mentana ne ha mostrato un altro in cui viene chiesto agli elettori del Pd se i dem devono stringere alleanze coi 5 Stelle: il 64 per cento è favorevolem mentre il 26 per cento consiglia alla Schlein di restare lontano dai grillini.