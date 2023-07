Elly Schlein, disastro dopo questo video: "Ma vivi su Marte?"

04 luglio 2023 a

Non c'è pace per Elly Schlein. La segretaria del Pd viene attaccata su tutti i fronti. L'ultimo è sui social. In collegamento con L'Aria Che Tira da Ventotene, Liguria, la neo segretaria ha annunciato l'inizio dell'"estate militante" dei dem. Ma non solo, perché su La7, nella puntata di martedì 4 luglio, non si risparmia. Ed ecco che piovono critiche contro il governo: "Meloni e Salvini vengono da un'ambiguità, applaudivano il Regno Unito, oggi pentito, per esser uscito dall'Unione Europea. Oggi vediamo il fallimento di questa Internazionale di nazionalisti".

E ancora: "Stiamo vedendo vacillare e crollare l'Internazionale di nazionalisti - prosegue - nell'ipocrisia di usare la stessa retorica di odio, muri e intolleranza, a cui non interessa trovare soluzioni ai problemi degli italiani e degli europei. Non gli intessano le soluzioni, hanno qualcosa di meglio: un capro espiatorio, un nemico al giorno, che sia il diverso, la Comunita Lgbtqi+, le donne troppo emancipate, le politiche eocologiste".

Stessi discorsi triti e ritriti, tanto che gli utenti del web non rimangono a guardare. "Anche te vivi su Marte", cinguetta un internauta al quale fanno eco tanti altri: "Il PD è unitissimo invece... De Luca come sta'? Son mesi che c'è la nuova segreteria e non son riusciti a cavare un ragno dal buco internamente a loro... Però parlano di altri", "Chiacchiere comuniste". Finita qui? Niente affatto, c'è chi rincara la dose: "Ha poco da pontificare la signorina", "Come??? Prova a dirlo in Italiano. Non si capisce cosi".