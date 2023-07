Daniela Santanchè, la resa dei conti: "Con mio figlio in Aula sono più forte"

05 luglio 2023 a

a

a

Daniela Santanchè parlerà oggi al Senato, dove risponderà alle accuse della trasmissione Report, rilanciate dalle opposizioni: "Difenderò il mio onore". Con lei in aula, come riporta il Corriere della Sera, ci sarà anche il figlio Lorenzo, che ha 26 anni ed è nato dalla relazione con l’imprenditore Canio Giovanni Mazzaro. Il giovane ascolterà sua madre in tribuna. L’esponente di Fratelli d’Italia avrebbe raccontato ai colleghi di partito quanto sia "felice" di averlo vicino nel giorno della verità: "Mi ha chiesto 'mamma, se vengo ad ascoltarti ti sentirai più forte o meno forte?'. Io ho risposto 'più forte, è ovvio, sei la ragione della mia vita'".

"Lo stesso discorso vale per lei": caso-Santanchè, Crosetto a valanga su Gruber e sinistra | Video

Nonostante la bufera mediatica che l'ha colpita negli ultimi giorni, la ministra del Turismo si sarebbe detta tranquilla: "Non sono minimamente preoccupata, tanto più che è una informativa e non si vota". Quello di oggi, comunque, è per lei "un discorso importante".

"Santanchè sfiduciata dal governo": sì all'odg alla Camera, il Pd la spara grossissima

Il suo intervento durerà mezz’ora: la Santanchè risponderà "punto per punto" alle accuse sulla sua passata attività di imprenditrice. Nel mirino ci sono finite le vicende societarie di Visibilia e Ki group. Nei giorni scorsi indiscrezioni giornalistiche hanno parlato di bilanci in rosso, fornitori non pagati, lavoratori licenziati lasciati senza Tfr. In ogni caso, se Pd, M5S e la sinistra di Bonelli e Fratoianni non dovessero accontentarsi dell’informativa, potrebbero decidere di presentare una mozione di sfiducia individuale contro di lei.