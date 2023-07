Pier Silvio Berlusconi, "fatele entrare": l'ennesimo sfregio del "Fatto"

06 luglio 2023 a

Ennesimo sfregio alla memoria di Silvio Berlusconi sulle pagine del Fatto Quotidiano. In una vignetta di Natangelo, intitolata "Eredità di Berlusconi", si legge: "Pier Silvio si impegna a garantire continuità con l'operato del Cavaliere". L'ad di Mediaset viene disegnato di spalle con i pantaloni abbassati mentre dice: "Fate entrare le...ehm...le patonze".

Qui la vignetta di Natangelo sul Fatto Quotidiano

Il riferimento del vignettista è all'eredità dell'ex premier, il cui testamento è stato aperto ieri. Prima di svelare il documento, sono stati presentati i palinsesti Mediaset proprio da Pier Silvio, il quale ha però negato una sua discesa in politica. Per quanto riguarda l'eredità, i figli hanno fatto sapere: "Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso".

Nel testo lasciato dal Cav c'era scritto: "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". Le sue parole sono contenute in una lettera scritta a mano mentre si stava recando al San Raffaele. La busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta "ai miei figli", conteneva un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero per una quindicina di righe.