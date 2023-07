Testamento Berlusconi, "nella lettera manca un nome": l'ultima scelta del Cav

06 luglio 2023 a

"Cara Marina, Piersilvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a Paolo Berlusconi 100 milioni, a Marta Fascina 100 milioni, a Marcello Dell’Utri 30 milioni". Inizia così il testamento scritto, di suo pugno da Silvio Berlusconi. Parole messe nero su bianco nella villa San Martino ad Arcore il 19 gennaio 2022 e rese note ora, dopo la lettura del testamento la cui prima pagina è stata diffusa su diverse testate giornalistiche online, tra cui La Stampa che ha le due pagine scritte dall’ex premier.

E l'Adnkronos fa notare che tra i nomi dei figli di Berlusconi manca quello di Luigi, il minore dei figli avuti da Berlusconi dal matrimonio con Veronica Lario. Probabilmente, dietro questa scelta, c'è un grande gesto di affetto da parte del padre nei confronti del figlio più piccolo. Un modo per evitargli il peso enorme delle responsabilità in un momento così doloroso e tragico per la famiglia Berlusconi.

"A chi lascio 100 milioni". Cuor di Silvio: non solo Marta, chi spunta dalla lettera

L'ultima carezza di papà Silvio legatissimo a Luigi. Nelle ore della scomparsa del Cavaliere è diventato virale il video di un Luigi piccolissimo che ripeteva col padre la formazione del Milan. Un ricordo che ha dato conforto a Luigi nel momento più duro.