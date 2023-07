Rosy Bindi fuori controllo, "il peggio di Berlusconi": insulta tutti a La7

09 luglio 2023 a

Da qualche tempo è tornata a palesarsi in televisione Rosy Bindi. Una scatenata Rosy Bindi, che alza sempre più i toni contro il governo. Ultimo appuntamento, In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, la puntata è quella di sabato 8 luglio.

La piddina, in collegamento, parte da Ignazio La Russa e dalla vicenda che sta coinvolgendo il figlio Leonardo Apache. "Non credo che La Russa abbia avuto bisogno delle lezioni di Berlusconi per mostrare il suo maschilismo, gli apparteneva già in precedenza", afferma sprezzante Rosy Bindi riferendosi a quanto detto dal presidente del Senato in difesa del figlio.

Poi la Bindi sposta il focus sul governo. "D'altra parte il premier aveva detto nel giorno del funerale: raccoglieremo la tua eredità, presidente. E stanno raccogliendo il peggio di Berlusconi in questi atteggiamenti di sprezzo delle istituzioni, di mancanza di rispetto alle donne e soprattutto di attacchi alla magistratura, così come si sta ripetendo, quando viene sfiorato qualcuno di questo governo. E ormai non sono pochi", sentenza.

"Nel frattempo ci si distrae dalla loro assoluta incapacità di governare. Sono impegnati ad occupare il potere, e lo fanno benissimo: si pensi alla Rai. Ma questo governo non sta facendo nulla, soprattutto sul Pnrr", conclude Rosy Bindi, più che mai disco rotto.

