Marta Fascina, lo sfogo: "Non me la sento", diserta l'incoronazione di Tajani

11 luglio 2023 a

Marta Fascina non parteciperà al Consiglio nazionale di Forza Italia. L'appuntamento fissato per sabato e destinato a decretare il presidente che succederà a Silvio Berlusconi, non vedrà la presenza della compagna del Cav. "Non me la sento. Per me è ancora presto", avrebbe detto ad Antonio Tajani, con ogni probabilità la guida del partito. Per la parlamentare, infatti, è ancora difficile superare il pesante lutto.

Solo qualche giorno fa figli e quasi moglie dell'ex presidente hanno dovuto affrontare l'apertura del testamento. Un momento posticipato spesso a causa della solita burocrazia, ma che ha visto la Fascina ricevere 100 milioni. Fascina o no - ricorda Repubblica - l'esito del voto di sabato appare scontata. La stessa Licia Ronzulli, per anni fedelissima di Berlusconi, ammette: "Non voglio anticipare nulla. Ovviamente, e non penso di svelare il terzo segreto di Fatima, ma sarà Antonio Tajani". Il vicepremier avrà "l'onere e l'onore di guidarci, perché è il vicepresidente di Forza Italia, perché è il coordinatore nazionale di Forza Italia, è uno dei cofondatori di Forza Italia ed è giusto che sia così".

Insomma, gli azzurri dopo la morte del Cav si rimboccano le mani: "Per noi, indipendentemente da quello che verrà dopo, l'eredità di Berlusconi lascia un vuoto incolmabile - ha concluso -. Detto questo, noi abbiamo una eredità che lui ci ha lasciato, questa eredità abbiamo il dovere morale di portarla avanti. E non è sicuramente con incidente come dell'altro giorno che il gruppo di Forza Italia onorerebbe la volontà di Berlusconi. Per questo le due cose non devono essere messe in relazione".