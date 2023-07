Sondaggio Mentana, FdI e Salvini mettono il turbo: cifre incredibili

10 luglio 2023 a

a

a

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e la Lega di Matteo Salvini mettono il turbo, come emerge dall'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato da Enrico Mentana. La rilevazione registra una crescita del partito della premier dello 0,5% e del Carroccio dello 0,4% in una sola settimana: a fronte di questi incrementi, FdI vola al 28,8% mantenendosi saldamente primo partito; mentre la forza politica di Salvini sale al 10%. Una grande conferma da parte degli elettori a due partiti della maggioranza: segno che evidentemente il lavoro del governo sta piacendo e riscuotendo consensi.

Dopo FdI c'è il Partito democratico di Elly Schlein, che sale dello 0,3 e arriva al 20,4%. A seguire il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece deve fare i conti con una battuta d'arresto: con un -0,4 si porta al 15,9%. Al quinto posto, sotto la Lega, c'è Forza Italia che cala dello 0,3 e scende così al 7,2%. Subito dopo ci sono Azione di Carlo Calenda e Verdi e Sinistra, che perdono entrambi lo 0,1, portandosi rispettivamente al 3,6% e al 3,2%. Per quanto riguarda i partiti minori, in fondo alla classifica troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8% (-0,2); +Europa al 2,4 (-0,2); Per l'Italia con Paragone al 2,1 (+0,2); Unione popolare all'1,8 (+0,1).