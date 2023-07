De Luca umilia ancora Schelin: "Mattinata propagandistica del tutto inutile"

13 luglio 2023 a

"Una piccola mattinata propagandistica che non serve a nulla": così Vincenzo De Luca ha definito la due giorni organizzata dal Pd contro l’autonomia differenziata a Napoli venerdì 14 e sabato 15 luglio. Il governatore campano non sarà presente, il suo nome non compare nel programma dell'evento. All'invito ricevuto dal Nazareno pare che il presidente della Regione non abbia nemmeno risposto, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera.

Nelle ore in cui si terrà l'evento organizzato dai dem, De Luca avrebbe piazzato un consiglio regionale. Questa mossa, però, non avrebbe sorpreso nessuno, ci si aspettava questo tipo di atteggiamento. Anche perché tra lui e la Schlein non c'è mai stata sintonia. Tutt'altro. Le ostilità fra i due sarebbero cominciate durante le primarie. Uno dei primi attacchi del governatore campano risale allo scorso aprile quando, durante un’assemblea provinciale del Pd, De Luca disse: "Vengo da un grande e glorioso partito in cui c’erano uomini che si chiamavano Enrico Berlinguer, Amendola, Nilde Iotti, Terracini. Oggi abbiamo un po’ di arte povera".

Sempre sulla due giorni a Napoli, poi, De Luca ha detto anche: "È bene che dopo anni di totale latitanza e assenza del Pd si siano svegliati ma anche in questo caso le chiacchiere non servono a nulla. In questo momento stanno cancellando le politiche di coesione ed è un anno che non vengono distribuiti i Fondi sviluppo e coesione, 5,6 miliardi per la Campania e 22 miliardi nel nostro Paese, ma non si muove una foglia. Ma quale convegno sull'autonomia differenziata? Calderoli la sua proposta di legge l'ha presentata già sei mesi fa e tutti dormivano, quindi chi sta combattendo contro l'autonomia differenziata è De Luca ed è la Campania, che ha cercato di spingere tutte le forze politiche".