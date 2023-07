De Luca, insulti a Mauro Corona ai palinsesti Rai: "Troglodita, un Neanderthal"

07 luglio 2023 a

"Avete tirato questa sòla a Mediaset con la Berlinguer": una battuta che ha fatto parecchio discutere quella fatta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca mentre si rivolgeva ai vertici Rai in occasione della presentazione del palinsesto 2023-2024 al Centro di produzione Rai di Napoli. Il governatore ha concluso il suo intervento facendo riferimento all'ex conduttrice di Cartabianca su Rai 3 e al suo ospite fisso, Mauro Corona: "Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza".

"A parte questa nota di dolore - ha poi aggiunto De Luca - credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario. Avete tirato questa sòla a Mediaset con Berlinguer. Mi raccomando, cose di qualità". Parlando dell'azienda pubblica, il governatore ha spiegato che "la Rai è una delle grandi aziende che, al di là delle vicende politiche, mantengono un carattere nazionale. Una di quelle che rappresentano la ricchezza e l'ossatura del nostro paese. Dal punto di vista della tenuta culturale e civile la Rai è una presenza insostituibile in Italia".

Rivolgendosi alla platea, infine, il presidente campano ha lanciato un appello: "Credo che in questi tempi dobbiamo fare tutti quanti un salto di qualità. Abbiamo un tempo maledettamente complicato soprattutto per quanto riguarda la vita delle giovani generazioni. Credo che la responsabilità che ha la Rai sia enormemente cresciuta negli ultimi anni. La politica e le istituzioni non ce la fanno a governare, a volte contano più i modelli comportamentali, culturali, i disvalori trasmessi da trasmissioni tv che le parole che diciamo noi. Vorrei che aveste fino in fondo la consapevolezza che avrete una grande responsabilità di trasmettere un'immagine della realtà vera, purché ci siano valori e anche un messaggio civile".