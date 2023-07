Mauro Corona massacra Vincenzo De Luca: "Fotte un ca***, fa pena"

08 luglio 2023 a

"Abbiamo tirato questa sòla al Biscione" dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai. Si riferisce all'addio di Bianca Berlinguer a Viale Mazzini e il contratto firmato con Mediaset. "Non so come farete senza", apre il suo show il governatore davanti alla nuova dirigenza riunita a Napoli per l'evento. "Una doglianza", ironizza tirando in ballo Mauro Corona. "Ho visto che se ne va la Berlinguer, ora pensare di non poter più vedere quel Neanderthal, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita". "Sto male a immaginare che non avremo più quella immagine di raffinatezza e di eleganza" dice De Luca prendendo in giro l'alpinista scrittore ospite fisso di Carta Bianca.

Da parte sua, si legge sul Fatto, Mauro Corona risponde a modo suo: "Me ne fotte un ca… di De Luca. Lo apprezzo come comico, ma Crozza gli è superiore. Come politico, invece, mi fa tenerezza e a volte pena". "Spesso", aggiunge lo scrittore, "provo pietà per lui. Forse perché sono un uomo buono". L'attacco a freddo di De Luca di riflesso ha investito la figlia di Enrico Berlinguer che però ha preferito non rispondere. Troppo presa dal nuovo impegno a Mediaset dopo 34 anni trascorsi nella tv pubblica, dove condurrà in staffetta a Nicola Porro un programma in access prime time e avrà anche una prima serata al martedì. Meglio di così...