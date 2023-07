Parlamento, aumenta l'indennità per i capigruppo: giallo 5s, votano sì e poi rinunciano

13 luglio 2023 a

a

a

Novità in Parlamento. Ai presidenti dei gruppi parlamentari di Montecitorio verrà corrisposta dalla Camera una indennità aggiuntiva pari a quella già erogata ai presidenti di commissione, pari a 2.226,92 euro lordi al mese, 1269,34 euro netti. L’indennità arriverà anche per i presidenti delle componenti del gruppo Misto, ma ridotta alla metà. Lo ha deciso l’Ufficio di presidenza di Montecitorio con una delibera.

Di fatto per il 2023 l’indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari. Dal 2024 l’indennità sarà erogata direttamente dalla Camera. Le risorse necessarie saranno prelevate dal contributo concesso ai gruppi parlamentari e quindi, viene spiegato, l’operazione è ad invarianza di spesa rispetto al bilancio complessivo di Montecitorio. Ma in questa storia c'è da sottolineare la figuraccia dei Cinque Stelle.

Carte riservate, 140 miliardi di debito in più: cosa può far saltare l'Italia

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere, i pentastellati avrebbero votato a favore per l'indennità aggiuntiva. Poi, dopo qualche ora, è arrivato il comunicato dei grillini in cui annunciavano che avrebbero rinunciato al surplus previsto per i presidenti dei gruppi parlamentari. Una retromarcia che, se confermata, puzza davvero tanto di figuraccia in Parlamento davanti a tutti gli italiani.