Matteo Salvini, il giorno nero degli scioperi: "Sono pronto a intervenire"

Il giorno nero è arrivato. Sono circa 200 i voli cancellati, tra arrivi e partenze, all’aeroporto di Leonardo Da Vinci di Roma, nel Comune di Fiumicino. Diversi passeggeri presenti riferiscono di essere stati informati preventivamente dei possibili disagi.

Altri ancora raccontano all’AGI che "abbiamo appreso dalla televisione dello sciopero, per il momento dovremmo riuscire a partire, ma siamo in attesa". Tra i voli cancellati ci sono quelli per Copenaghen (10:25); Stoccolma (10:50); Barcellona (12:50); Palma De Mallorca (13:40). In Italia, con partenza da Roma-Fiumicino, saltate alcune tratte per le isole, come Palermo (13:40), Catania (13:45), Alghero (13:30). Ma il numero dei voli cancellati (nazionali e internazionali) potrebbe toccare quota 1000.

E sulle agitazioni di questo giorni, in piena estate e in pieno periodo di vacanza per milioni di italiani, è intervenuto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: "Nessuno mette in dubbio il diritto allo sciopero, appoggio le giuste richieste dei lavoratori inascoltate da anni, lavoro perché le trattative continuino: ma non accetto che alcuni sindacati blocchino l’Italia causando disagi e danni a milioni di lavoratori italiani e turisti stranieri. Se non prevarrà il buonsenso, sono pronto a intervenire come ho già fatto per evitare il blocco totale dei treni". Parole fin troppo chiare, lo scontro resta apertissimo.