Salvini smaschera Schlein: "Parla di salario minimo, ma lei ha il personal shopper"

A sistemare Elly Schlein ci pensa Matteo Salvini. Da giorni la leader del Partito democratico non fa altro che attaccare il governo - a suo dire - reo di essere contro il salario minimo. Eppure, da che pulpito viene la predica... "Schlein paga il personal shopper e parla di salario minimo", tuona il segretario della Lega ricordando i 300 euro l'ora sborsati dalla dem alla consulente per scegliere vestiti e colori da abbinare. E ancora, per rincarare la dose: "Da una signorina che paga 300 euro il personal shopper per spiegarle che borse o scarpe comprare, sentir parlare di salario minimo fa onestamente ridere".

Come sottolinea il vicepremier, "mentre il Pd chiacchiera il ministro della Lega della scuola ha chiuso in soli 8 mesi il contratto che riguarda 1,2 milioni di lavoratori. Credo che la questione salari vada delegata alla contrattazione tra aziende e sindacati". Basta pensare che poco prima la Schlein attaccava: "Chi sopprime la possibilità di far uscire lavoratori e lavoratrici dallo sfruttamento e dalla povertà si qualifica da solo: stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di persone con un salario minimo orario inferiore ai 9 euro. Quanta arroganza ci vuole per rifiutarsi di prenderli in considerazione? Dietro quelle retribuzioni da fame ci sono contratti pirata, falsi appalti, false imprese, false cooperative, abuso di contratti precari. Tagliano di miliardi il contrasto alla povertà e danno un euro al giorno con una card una tantum, ma si rifiutano di aggredire il problema della povertà nei luoghi in cui ha origine".

La sua teoria? "Perché sono interessati più alla propaganda e alla presa in giro che alla soluzione dei problemi. La maggioranza presenta un emendamento per cancellare con un tratto di penna la proposta delle opposizioni sul salario minimo senza offrire neanche la possibilità di un confronto, di un dialogo. Ma così facendo non umilia le opposizioni: umilia lavoratrici e lavoratori poveri, abbandonandoli alla morsa dell'inflazione e alle conseguenze disastrose dei provvedimenti di questo governo. La maggioranza ci ripensi e approvi con noi questa proposta".