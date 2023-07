Renzi scatenato: "Fate sul serio", il piano per ribaltare i giudici

15 luglio 2023 a

a

a

Matteo Renzi promette battaglia sulla giustizia. "La riforma della giustizia serve oggi più che mai: non mi interessa discutere di singoli temi, pur importanti. L’abuso d’ufficio, la carcerazione preventiva, le intercettazioni, il traffico di influenze, la tipizzazione del concorso esterno. Tutte scelte rilevanti, per carità, ma secondarie rispetto al vero problema", tuona il leader di Italia Viva in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Il "vero problema", prosegue Renzi "è uno soltanto: garantire un giudice imparziale ai cittadini e non premiare chi sbaglia per incapacità o per ideologia".

"Ti devi scusare!": Gasparri fa a pezzi la super-toga, caos in diretta tv

Quindi il leader di Italia Viva conclude: "La vera separazione delle carriere che serve non è tra pm e giudici ma tra giudici bravi e giudici incapaci. In Commissione giustizia al Senato combatterò per questo, sfidando il governo ad andare avanti. Vedremo se fanno sul serio".

Questo concetto lo aveva già espresso ieri 14 luglio nelle sue enews: "Sapete qual è la vera separazione delle carriere che voglio? Quella tra magistrati bravi che devono andare avanti e che meritano rispettano e magistrati ideologici che non possono fare danni al nostro Paese. Per questo lotto: perché ci sia il merito dentro la magistratura. E se devo pagare un prezzo personale, lo pago a testa alta. Ma non chiedetemi di diventare un codardo o un ipocrita. Non lo sono mai stato fino a oggi, non inizierò adesso".