Matteo Salvini stronca Landini: "Sarà il caldo..."

Incredibile ma vero: Maurizio Landini, il chiassosissimo leader della Cgil, ha già annunciato mezzo stampa uno "sciopero generale", in calendario per il prossimo ottobre. "Sarà in autunno - ha tuonato mister Cgil -. Sarà necessario farlo contro la legge di bilancio. Faremo una consultazione straordinaria tra i lavoratori a settembre e non solo per chiedere se mobilitarsi, ma anche per capire come vogliamo farlo e come convincere le persone a venire con noi a Roma", ha fatto sapere Landini.

Bene, il punto è che la legge di Bilancio per ovvie ragioni ancora non c'è. Ci sono ipotesi, indiscrezioni, possibilità che si stagliano sullo sfondo. Ma la manovra, come è ovvio a metà luglio, ancora non esiste. Eppure lui sciopera. Anzi sciopero generale. Piuttosto surreale. Una circostanza che la dice lunga su quanto la protesta della Cgil contro il governo sia costruita sulla base del cieco pregiudizio.

E le parole di Landini scatenano un ironico e tagliente Matteo Salvini, vicepremier, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture. Sui social, infatti, passa al contrattacco: "Landini convoca adesso per ottobre uno sciopero generale, contro una legge di bilancio che ancora non c'è - premette il numero uno del Carroccio -. Contro l'Italia, contro lo sviluppo e la crescita, contro i lavoratori. Sarà il caldo", conclude colpendo nel segno Salvini.