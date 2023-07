Ignazio La Russa, schianto dell'auto della scorta: tre feriti

24 luglio 2023 a

a

a

Un periodo tribolato, per il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Come è noto, infatti, il figlio Leonardo Apache è indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una ragazza.

E oggi, lunedì 24 luglio, per il presidente del Senato, un altro brutto momento. E tanta paura. Si apprende infatti che la scorta di La Russa è rimasta coinvolta in un incidente d'auto a Milano, schiantandosi con una vettura dei Vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto in via Castelmorrone, all'angolo con via Modena, in zona Dateo.

La Russa, al momento dello schianto, non si trovava a bordo dell'auto. L'incidente, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze: tre persone - tra vigili del fuoco e carabinieri - sono rimaste leggermente ferite. Secondo quanto si è appreso, il mezzo dei vigili stava procedendo con le sirene accese mentre la scorta della seconda carica dello Stato stava transitando con il semaforo verde. Su quanto accaduto e sulla dinamica del sinistro stanno indagando gli agenti della Polizia locale, al lavoro per portare a termine tutte le verifiche del caso.