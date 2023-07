Sondaggio-Mentana, Meloni si "mangia" Schlein: Pd in caduta libera

24 luglio 2023 a

"Fratelli d'Italia torna a crescere". Parola di Enrico Mentana che nella consueta edizione del lunedì del TgLa7 snocciola i numeri del sondaggio Swg. Qui si vede Giorgia Meloni registrare un +0,5 per cento e passare dal 28,7 dello scorso 17 luglio al 29,2 per cento del 24. Altra cattiva notizia invece per Elly Schlein. Con lei il Partito democratico cala ancora e raggiunge il 19,6 (-0,4).

Piccolo balzo in avanti, seppur di pochissimo, per Giuseppe Conte. Il suo Movimento 5 Stelle passa dal 15,9 al 16 per cento. E ancora, la Lega perde due decimali e si piazza al 9,6 per cento. A seguire Forza Italia. Dopo la scalata alla morte di Silvio Berlusconi, gli azzurri registrano nuove perdite. Ed ecco che in una settimana passano dal 7,5 al 7,2 per cento.

Azione sembra avere la meglio su Italia Viva. Dopo il divorzio tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, è il primo a beneficiarne. E nell'ultima rilevazione porta a casa un +0,2 per cento (dal 3,4 al 3,6). Alle spalle Verdi e Sinistra Italiana (dal 3,1 al 3,2 per cento). Finita qui? Niente affatto. Tra i partiti minori proprio Italia Viva che tocca quota 2,7 (-0,2). Poi +Europa che passa dal 2,6 per cento al 2,5. Per l'Italia con Paragone che non supera la soglia del 2,1 per cento e registra un -0,1. Infine Unione Popolare rimane invariato all'1,8.