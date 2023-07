Patrick Zaki candidato? Il retroscena che gela la Schlein: perché è impossibile

26 luglio 2023 a

Ma Partick Zaki potrà davvero candidarsi alle elezioni Euopee del 2024 con la sinistra? Da qualche giorno gira questa voce, una voce strana e legata soprattutto al corteggiamento politico ricevuto dal Pd di Elly Schlein. Di fatto però ci sarebbe qualche problema per vedere Zaki nelle liste per il voto che si terrà tra poco meno di un anno.

Un punto importante riguarda la posizione dell'Egitto che di fatto non gradirebbe un ex prigioniero politico eletto al Parlamento europeo con immunità e col megafono in mano contro al Sisi. Ma come ricorda ilGiornale ci sono altre criticità legate proprio alla cittadinanza di Zaki.

Dopo Patrick Zaki, Giorgia Meloni riporti a casa Chico Forti

Infatti lo studente non è cittadino di un paese europeo, e difficilmente otterrà una cittadinanza in pochi mesi. Ma la corte da parte del Pd e soprattutto da parte di Elly Schlein prosegue senza sosta. Le possibilità di vederlo nelle liste del Pd o di qualche partito di sinistra sono davvero poche. E restano lì sullo sfondo. Ma in tanti sanno bene che il progetto di candidare Zaki potrebbe essere già naufragato prima ancora di salpare. La sinistra perderà la sua ennesima icona. Verrà inghiottito dall'oblio rosso in cui, ad esempio, sono precipitate le Sardine di Santori.