Elly Schlein contro Meloni: "Perché è saltato Saviano"

Secondo Elly Schlein, il programma di Roberto Saviano in Rai è saltato per colpa di Giorgia Meloni che non vuole - a suo dire - lottare contro le mafie. "Quindi, ricapitolando, nel giro di due giorni, mentre noi ci battiamo per il salario minimo", attacca la segretaria del Partito democratico, "il governo Meloni riesce ad attaccare Don Ciotti da sempre impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata e cancellare quattro puntate di Insider (già registrate) contro le mafie di Roberto Saviano come vendetta perché è saltata la striscia di Facci", è il ragionamento di Elly Schlein.

La quale, di conseguenza, si chiede: "Ma come si fa? Poi si offendono quando dici che hanno un problema col dissenso e che non prendono sul serio il contrasto alle mafie". Quindi conclude, nella sua nota ufficiale, la segretaria del Pd: "Ci mancava pure il senatore di Fratelli d'Italia che propone di impedire al Fisco di fare appello contro gli evasori. Il Paese al contrario".

Ieri 25 luglio, invece, la Schein se l'era presa con il vicepremier Matteo Salvini: "Mentre siamo tutti angosciati per la drammatica situazione dei roghi e degli aeroporti in Sicilia, Regione che sconta anche la grave carenza di infrastrutture per la mobilità, il ministro dei Trasporti parla solo di un progetto di Ponte dannoso e costosissimo che se mai sarà costruito vedremo nel Duemilamai. Ma le risposte oggi all’emergenza roghi? Le alternative per salvare le tratte su cui ci sono enormi criticità che incidono su siciliani e turisti? Su tutto questo tace". E ancora: "Come non bastasse offende con frasi volgari don Ciotti, un uomo che ha passato la vita a contrastare le mafie. Ed è lo stesso ministro che ha voluto modificare il codice appalti per inserire lo strumento del subappalto a cascata, che rende più difficili i controlli contro le infiltrazioni criminali e lo sfruttamento del lavoro".