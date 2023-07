Giorgia Meloni, la frase "segreta" di Biden: "Potevi dirmelo, facciamola venire!"

30 luglio 2023 a

Le cose sono andate bene sia sotto il prfilo diplomatico che sotto il profilo umano. In queste ore è stato svelato un retroscena sull'incontro tra Joe Biden e Giorgia Meloni che di fatto rivela quanto siano buoni i rapporti tra il premier e il presidente americano. Durante il colloquio di un’ora nello studio ovale, il premier ha riferito al Presidente degli Stati Uniti di aver raggiunto Washington con la figlia Ginevra.

A quel punto Biden, non c'ha pensato su due volte, e ha affermato: “Potevi dirmelo! Facciamola venire subito”. Ma riuscire ad organizzare in pochi minuti un giro della Casa Bianca metteva a rischio il protocollo, così il piano è saltato. Ma l’inquilino della Casa Bianca non ha mancato di aggiungere: “Mio padre mi diceva sempre che la famiglia è tutto: in famiglia tutto inizia, in famiglia tutto si costruisce, in famiglia tutto finisce”. Parole chiare e forti che sottolineano quanto sia importante per Biden il rapporto umano con Giorgia Meloni. Un tassello importantissimo nelle relazioni tra Washington e Roma. Insomma la missione negli Usa del premier si è rivelata un vero e proprio capolavoro di diplomazia. Con la sinistra che rosica ormai da parecchi giorni...