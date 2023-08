Giorgia Meloni, Mario Monti a sorpresa: "Visibilmente brava"

06 agosto 2023 a

Il Mario Monti che non ti aspetti. Il senatore a vita ed ex premier ha stupito nel corso dell'incontro "L'Europa s'è desta? Come i sovranismi stanno spazzando via la democrazia in Europa", ultimo appuntamento della rassegna PiazzAsiago.

Il Loden ha stupito per il giudizio positivo su Giorgia Meloni: "Secondo me è visibilmente brava, inattesamente brava", ha spiegato. Qualche riserva, comunque, da parte di Monti: "Dovremmo reagire quando Giorgia Meloni durante le elezioni spagnole o subito prima dice sono arrivati i patrioti. Non bisogna passivamente ammettere l’uso della parola patrioti in questo caso, perché i patrioti non erano nazionalisti che si battevano per i singoli pezzi della futura Italia ma erano persone che si battevano fino alla morte per un’Italia che ancora non c’era", ha sottolineato.

Qualche critica anche sulle scelte in tema di politica fiscale: "Trovo che la politica fiscale di questo governo sia estremamente negativa, mi fa specie che una formazione che dà molto peso alla nazione non esiga un maggiore rispetto della nazione da parte dei cittadini, tutto quello che viene detto e praticato sul fisco è una diseducazione folle", ha picchiato duro. Restano però quelle parole su una Meloni "brava" e che, stando a quel che dice, ha sorpreso lo stesso Monti.