Giorgia Meloni contro Repubblica: "Capito da che parte stiamo?"

Giorgia Meloni, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook smentisce la stampa di sinistra. In particolare, la premier sembra avercela con il quotidiano La Repubblica per il retroscena sul governo titolato "Commercianti, balneari, pescatori. La destra nelle mani delle lobby”. "Secondo la stampa di sinistra, la destra italiana", tuona la Meloni, "è ostaggio di pericolosissime ’lobby’ come quelle dei commercianti, dei pescatori e dei balneari. Insomma, di lavoratori e imprenditori che ogni giorno si fanno in quattro per mandare avanti la loro attività e produrre ricchezza". Quindi, conclude la Meloni, "sì, se non si fosse ancora capito, siamo dalla parte di chi lavora e di chi vuole dare il suo contributo concreto affinché l’Italia torni a essere grande".

E non finisce qui. "Le ricostruzioni apparse su alcuni organi di stampa in merito alla genesi della norma sugli extra-profitti bancari, secondo le quali ci sarebbe stato un contrasto di vedute tra Mef e Presidenza del Consiglio, sono totalmente inventate e frutto della fantasia di chi ne ha scritto", aggiunge il presidente del Consiglio nella sua rubrica social "Gli appunti di Giorgia", in un intervento di quasi mezz’ora, a tutto campo, per illustrare gli ultimi provvedimenti adottati dal governo e commentare i temi politici più caldi, a partire dal confronto sul salario minimo e dal reddito di cittadinanza.